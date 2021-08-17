17 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.votpusk.ru

В Литве вводят сегрегацию невакцинированных

В Литве с 13 сентября невакцинированным гражданам запретят посещать торговые центры, публичные мероприятия, салоны красоты и заведения общепита. Можно будет заходить только в аптеки и небольшие продуктовые магазины. А с сегодняшнего дня вступили в силу промежуточные ограничения.
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На днях литовское правительство утвердило правила сегрегации, сделав это с небольшими послаблениями после разгона акции протеста у здания Сейма Литвы. Власти отказались от планов запретить невакцинированным пользоваться общественным транспортом и получать медпомощь.

Документ для пропуска назван "паспортом возможностей". Таким образом власти республики хотят принудить к вакцинации, которая будто бы остановит болезнь.

На сегодня в Литве вакцинировано 57% населения. Однако число новых случаев ковида быстро растет. После минимальной заболеваемости до начала июля (десятки случаев в день) суточный прирост уже превысил 500. Это больше, чем в России, с учетом численности населения. Начала расти и ковидная смертность. Пока она в три раза меньше, чем в России, но смертность всегда отстает от заболеваемости.

Рост заболеваемости наблюдается во многих странах, где вакцинировано более 60% населения: Израиле, США, Исландии и др. Там проведенная вакцинация почти ничего не дала, потому что страны бьют рекорды по заболеваемости, вместе с которой быстро растет и смертность.

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Теги: литва, вакцинация, сегрегация



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