17 Августа 2021
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БМПТ-72 (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод покажет на "Армии 2021" модернизационный потенциал своих машин

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2021" продемонстрирует БМПТ-72 и танк Т-90МС. Техника уже прошла специальную подготовку в цехах предприятия и доставлена в подмосковный центр "Патриот", сообщает пресс-служба УВЗ.

Танк Т-90МС и БМПТ-72 (созданы в Уральском КБ транспортного машиностроения) - модернизация танков Т-90С и Т-72 соответственно. Существенный модернизационный потенциал техники даёт возможность совершенствовать их конструкцию исходя из современных требований.

К примеру, на предстоящем форуме представят Т-90МС с высокоавтоматизированным боевым модулем, оборудованным мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира. Данные приспособления дают возможность командиру не только получить большую информацию о ситуации, но и управлять вооружением боевой машины.

Т-90МС(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Большой боекомплект, в том числе с осколочными снарядами, заложен в БМПТ-72, что увеличивает возможность уничтожения танкоопасной живой силы противника. Кроме этого, большие углы наведения автоматических пушек БМПТ-72 позволяют поражать цели на верхних этажах зданий, а также проводить обстрел низколетящих воздушных целей типа БЛА.

БМПТ-72(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Помимо техники, на стенде концерна УВЗ будет представлена выставка, которая посвящена юбилею Уралвагонзавода. 11 октября 2021 года предприятию исполнится 85 лет.

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Теги: Уралвагонзавод, Армия 2021, военная техника, Т-90МС, БМПТ-72



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