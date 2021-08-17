Уралвагонзавод покажет на "Армии 2021" модернизационный потенциал своих машин

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2021" продемонстрирует БМПТ-72 и танк Т-90МС. Техника уже прошла специальную подготовку в цехах предприятия и доставлена в подмосковный центр "Патриот", сообщает пресс-служба УВЗ.

Танк Т-90МС и БМПТ-72 (созданы в Уральском КБ транспортного машиностроения) - модернизация танков Т-90С и Т-72 соответственно. Существенный модернизационный потенциал техники даёт возможность совершенствовать их конструкцию исходя из современных требований.

К примеру, на предстоящем форуме представят Т-90МС с высокоавтоматизированным боевым модулем, оборудованным мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира. Данные приспособления дают возможность командиру не только получить большую информацию о ситуации, но и управлять вооружением боевой машины.

Большой боекомплект, в том числе с осколочными снарядами, заложен в БМПТ-72, что увеличивает возможность уничтожения танкоопасной живой силы противника. Кроме этого, большие углы наведения автоматических пушек БМПТ-72 позволяют поражать цели на верхних этажах зданий, а также проводить обстрел низколетящих воздушных целей типа БЛА.

Помимо техники, на стенде концерна УВЗ будет представлена выставка, которая посвящена юбилею Уралвагонзавода. 11 октября 2021 года предприятию исполнится 85 лет.