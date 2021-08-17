Россия ведет профессиональный разговор с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации, - Лавров

Минздрав России при поддержке МИД РФ ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что европейцы демонстрируют политическую волю к решению этого вопроса, передает ТАСС. Сейчас обсуждаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур.

Ранее Еврокомиссия признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российская вакцина "Спутник V", а также Ватикана. Владельцы этих документов смогут использовать их на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС.

Напомним, "Спутник V" до настоящего времени не признан в ЕС. В РФПИ ожидают, что вакцина будет одобрен Европейским медицинским агентством в ближайшие месяцы.