Николая Бондаренко не снимут с выборов в Госдуму – истец забрал заявление из суда

Судебный процесс в Саратовском облсуде в отношении депутата Николая Бондаренко (КПРФ) закончился, не начавшись – истец, кандидат в депутаты Госдумы от "Коммунистов России" Дмитрий Архипов отозвал иск. В исковом заявлении Бондаренко обвинялся в причастности к деятельности экстремистских организаций (речь об акциях в поддержку движений Алексея Навального).

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"Мы только что отбили жалкие попытки власти снять меня с выборов в Госдуму. Всем, кто поддерживал, - огромный респект. Это итог нашей с вами активности. Власть очень чувствует настроения общества, и в тот момент, когда мы объединяемся, когда мы солидарно отстаиваем важные для нас вещи, они проседают, дают заднюю, в страхе бегут. И сейчас они подали иск и были вынуждены его забрать, потому что аргументы не выдерживают никакой критики. Ничтожны обвинения меня в содействии экстремистским сообществам на основании того, что меня на каком-то митинге незаконно оштрафовали – это просто настоящее безумие", - заявил в видеообращении по итогам суда Бондаренко.