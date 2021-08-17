17 Августа 2021
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Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Николая Бондаренко не снимут с выборов в Госдуму – истец забрал заявление из суда

Судебный процесс в Саратовском облсуде в отношении депутата Николая Бондаренко (КПРФ) закончился, не начавшись – истец, кандидат в депутаты Госдумы от "Коммунистов России" Дмитрий Архипов отозвал иск. В исковом заявлении Бондаренко обвинялся в причастности к деятельности экстремистских организаций (речь об акциях в поддержку движений Алексея Навального).
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"Мы только что отбили жалкие попытки власти снять меня с выборов в Госдуму. Всем, кто поддерживал, - огромный респект. Это итог нашей с вами активности. Власть очень чувствует настроения общества, и в тот момент, когда мы объединяемся, когда мы солидарно отстаиваем важные для нас вещи, они проседают, дают заднюю, в страхе бегут. И сейчас они подали иск и были вынуждены его забрать, потому что аргументы не выдерживают никакой критики. Ничтожны обвинения меня в содействии экстремистским сообществам на основании того, что меня на каком-то митинге незаконно оштрафовали – это просто настоящее безумие", - заявил в видеообращении по итогам суда Бондаренко.

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Теги: николай бондаренко, выборы в госдуму, суд



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Ранее 25.07.2021 21:50 Мск Бондаренко заявил о преследовании и снятии с выборов "за экстремизм"


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