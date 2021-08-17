Больше 75 студентов - на дистант. В УрФУ рассказали о гибридном формате обучения

В Уральском федеральном университете, где ввели гибридный формат обучения студентов из-за ковида, назвали условия, при которых оно будет происходить удаленно.

Как сообщает Telegram-канал УрФУ, согласно распоряжению директора по образованию, лекции, на которых присутствует более 75 студентов, будут проводиться дистанционно. Кроме этого, в особых случаях преподаватели могут проводить занятия из дома. Что это за случаи, в вузе не уточнили.

"Учебный год стартует в смешанном формате: очно будут проводиться занятия в небольших группах. В случае выявлений лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, заболевшие и контактировавшие отправляются на удаленку", - добавили в УрФУ.

Напомним, что сразу несколько уральских вузов в этом году переходят на гибридный формат обучения студентов из-за ситуации с коронавирусом.