Сургутский район продолжает строительство соцобъектов, несмотря на проблемы строительного рынка

17 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Москва
(2004) |

Сургутский район продолжает строительство соцобъектов, несмотря на проблемы строительного рынка

Подорожание строительных материалов повлияло на темпы строительства социальных объектов в Сургутском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость строительства отдельных объектов выросла вдвое, так что продолжать партнерские отношения с властями на прежних условиях для бизнеса стало невыгодно.

"До повышения цен стоимость достройки КДЦ в Белом Яре была 270 миллионов рублей, сейчас - 499 миллионов. Застройщик отказывается работать в убыток. Еще один пример: в Лянторе ВОСы построили за 400 миллионов рублей, такие же в Федоровском вынуждены строить уже за 600 миллионов. То есть, только на эти два объекта, не строить которые мы не можем, надо дополнительно найти более четырехсот миллионов рублей. Подчеркну - дополнительно, из-за удорожания! Без учета их начальной стоимости. Вот такая невеселая арифметика", - прокомментировал ситуацию в сфере строительства глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

трубецкой, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Несмотря на все сложности, строительство социально-значимых объектов продолжается. В настоящий момент в муниципалитете по соглашениям о государственно-частном партнерстве строятся две школы. 1 сентября 2022 года и в Солнечном, и в Нижнесортымском учебный год должен начаться в новых школах.

При этом муниципальные власти продолжают привлекать финансирование и в рамках национальных проектов.

трубецкой, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Пятьдесят процентов стоимости ВОС Лянтора - это деньги округа. Из семисот миллионов рублей, которые в прошлом году мы потратили на ремонт и строительство дорог, пятьсот миллионов - окружные деньги. КОСы Сайгатино и Локосово, которые мы начинали строить на свои деньги, тоже удалось включить в нацпроекты и госпрограмму, в итоге финансирование этого строительства сложилось 50 на 50 с бюджетом округа. В итоге все проекты прошлого года процентов на шестьдесят нам профинансировал округ, за что огромное спасибо депутатам и правительству Югры, " - говорит глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В Сургутском районе понимают, что привлечь деньги намного более реально в так называемые "живые" объекты.

"Считаю, что это правильный подход - помогать тем, кто действительно что-то делает. Начинает строить за свои средства, что служит лучшим доказательством того, что проект живой. Он реализуется, и его исполнение уже довольно серьезное - процентов пятьдесят, можно приехать и его пощупать. То есть, это не прожект, а реально реализуемый проект. Округ смелее включает объекты в свои госпрограммы, когда видит, что готовность составляет хотя бы тридцать процентов", - поясняет Андрей Трубецкой.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, социальные объекты, строительство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети