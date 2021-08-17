Сургутский район продолжает строительство соцобъектов, несмотря на проблемы строительного рынка

Подорожание строительных материалов повлияло на темпы строительства социальных объектов в Сургутском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость строительства отдельных объектов выросла вдвое, так что продолжать партнерские отношения с властями на прежних условиях для бизнеса стало невыгодно.

"До повышения цен стоимость достройки КДЦ в Белом Яре была 270 миллионов рублей, сейчас - 499 миллионов. Застройщик отказывается работать в убыток. Еще один пример: в Лянторе ВОСы построили за 400 миллионов рублей, такие же в Федоровском вынуждены строить уже за 600 миллионов. То есть, только на эти два объекта, не строить которые мы не можем, надо дополнительно найти более четырехсот миллионов рублей. Подчеркну - дополнительно, из-за удорожания! Без учета их начальной стоимости. Вот такая невеселая арифметика", - прокомментировал ситуацию в сфере строительства глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Несмотря на все сложности, строительство социально-значимых объектов продолжается. В настоящий момент в муниципалитете по соглашениям о государственно-частном партнерстве строятся две школы. 1 сентября 2022 года и в Солнечном, и в Нижнесортымском учебный год должен начаться в новых школах.

При этом муниципальные власти продолжают привлекать финансирование и в рамках национальных проектов.

"Пятьдесят процентов стоимости ВОС Лянтора - это деньги округа. Из семисот миллионов рублей, которые в прошлом году мы потратили на ремонт и строительство дорог, пятьсот миллионов - окружные деньги. КОСы Сайгатино и Локосово, которые мы начинали строить на свои деньги, тоже удалось включить в нацпроекты и госпрограмму, в итоге финансирование этого строительства сложилось 50 на 50 с бюджетом округа. В итоге все проекты прошлого года процентов на шестьдесят нам профинансировал округ, за что огромное спасибо депутатам и правительству Югры, " - говорит глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В Сургутском районе понимают, что привлечь деньги намного более реально в так называемые "живые" объекты.

"Считаю, что это правильный подход - помогать тем, кто действительно что-то делает. Начинает строить за свои средства, что служит лучшим доказательством того, что проект живой. Он реализуется, и его исполнение уже довольно серьезное - процентов пятьдесят, можно приехать и его пощупать. То есть, это не прожект, а реально реализуемый проект. Округ смелее включает объекты в свои госпрограммы, когда видит, что готовность составляет хотя бы тридцать процентов", - поясняет Андрей Трубецкой.