Путин поручил упростить процедуру выплат пострадавшим при ЧС

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях природного характера. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Распоряжение касается единовременной денежной выплаты (десять тысяч рублей), а также выплат из-за утраты "имущества первой необходимости" или жилья (от 50 до 100 тысяч). Для получения выплат заявителю нужно подтвердить факт проживания в помещениях, находящихся в зоне ЧС.

Путин также поручил подготовить законодательные предложения, ограничивающие строительство жилья в зонах постоянных наводнений, а также ввести обязательное страхование имущества граждан, которые живут на таких территориях.