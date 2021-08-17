17 Августа 2021
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Андрей Трубецкой (2021) | Фото: Администрация Сургутского района

Андрей Трубецкой: Предлагаем предоставлять застройщикам по муниципальным проектам земельные участки без процедуры торгов

Ситуация в строительной отрасли страны преподносит серьезные вызовы властям всех уровней. Строительные материалы на рынке с начала года подорожали в разы. Это в значительной степени повлияло на темпы строительства социальных объектов в том числе и в Сургутском районе. Естественно, что и настроение строительных компаний серьезно поменялось. Стоимость строительства отдельных объектов выросла вдвое, так что продолжать партнерские отношения с властями на прежних условиях для бизнеса стало не выгодно.

новостройки, барсово, жилые дома, жилой комплекс, застройка(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"В Сургутском районе строятся по соглашениям о государственно-частном партнерстве две школы. Отставания есть, не буду скрывать. Это вызвано тем, что восемь месяцев прошлого года - с конца апреля по декабрь - была большая нехватка рабочих и проблемы с отгрузкой стройматериалов. Но сейчас обе школы строятся. И 1 сентября 2022 года и в Солнечном, и в Нижнесортымском учебный год должен начаться в новых школах. Несмотря на все сложности, на прошлой неделе мы смогли заключить договор на строительство концертно-досугового центра в Солнечном. Он будет строиться по инвестконтракту, как большинство объектов в Сургутском районе: застройщик сам проектирует объект и сам строит. В Сытомино строим спортивный комплекс с хоккейным кортом и уличной площадкой для воркаута. Заключили договор на строительство детского сада в Сайгатино" , - рассказывает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Каждый объект непростой, дается с трудом. Очередь из застройщиков не стоит. Создается впечатление, что дееспособных строительных компаний становится все меньше и меньше", - констатирует Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

С жилищным строительством тоже не все гладко. Возведение многоквартирных домов в Сургутском районе идет ударными темпами – выполнена уже большая часть годового плана. Но расселять жителей аварийных домов пока что некуда: ни один аукцион на приобретение жилья так и не состоялся.

В этой непростой ситуации, как рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, муниципалитет вышел с инициативой и предложил правительству Югры рассмотреть механизм предоставления застройщику земельных участков без процедуры торгов, передает корреспондент Накануне.RU.

Получить землю без торгов смогут застройщики, которые возводят дома для муниципальных нужд - переселение людей из ветхого и аварийного жилья, предоставление социального жилья и прочее. В таком случае, власти получают право накладывать обременение.

Андрей Трубецкой поясняет - решать, как распоряжаться землей, входит в полномочия субъекта федерации.

Андрей Трубецкой(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

"Решение по каждому земельному участку определяется правительством региона. Мы предложили этот механизм в правительство Югры, надеюсь, что он рассматривается", - заявил Андрей Трубецкой в интервью местным журналистам.

Отметим, что в этом году впервые за последние пять лет Сургутский район столкнулся с нежеланием застройщиков выходить на аукционы по предоставлению жилья для реализации программ по переселению. Это связано с ситуацией на рынке строительных материалов, которые с начала года подорожали в разы.

Андрей Трубецкой подчеркивает, что настаивать, чтобы застройщик продал квартиры по расценкам РСТ, власти не имеют права, поскольку застройщик приобретает земельный участок для строительства своего дома на аукционе, то есть, в открытой рыночной процедуре, и реализовать свой продукт в рыночных условиях тоже имеет полное право.

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Теги: торги, земельные участки, дома, Андрей Трубецкой, сургутский район



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