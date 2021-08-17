17 Августа 2021
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Происшествия Московская область
Ил-112В, самолет, воронеж, ПАО «ВАСО»,полет (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Опытный Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полета в Подмосковье, передает РИА Новости со ссылкой на источник. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Опытный образец военного самолета рухнул в 1,5 км от полосы рядом с большим Никольским прудом. На борту было три человека. Судьба экипажа на данный момент неизвестна, передает Mash.

Накануне борт прибыл в подмосковный Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", где его должны были представить публике и потенциальным покупателям. Перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода (входит в Ростех) прошел в штатном режиме.

Сейчас на заводе идут работы по подготовке серийной сборке Ил-112.

Ил-112В разрабатывается для замены Ан-24 и Ан-26.

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Теги: ил-112, жуковский, опытный образец



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Развитие сюжета:

Ранее 17.08.2021 12:16 Мск Катастрофа Ил-112В в Подмосковье: погибли все три члена экипажа

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