17 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
железная дорога, рельсы (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге грузовой поезд сбил мужчину, сидевшего на железнодорожных путях

Житель Качканара был госпитализирован в Екатеринбурге с травмами различной степени тяжести после наезда грузового поезда. Транспортная полиция города организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел 16 августа на перегоне Звезда – Аппаратная Свердловской железной дороги. Сообщение о травмировании поступило в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский в 3.28. Как выяснила полиция, 31-летний мужчина сидел на железнодорожных путях. Машинист, увидев человека в опасной близости от приближающегося поезда,
подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

В настоящее время сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Теги: Екатеринбург, железнодорожные пути, грузовой поезд, пострадавший, полиция, проверка



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