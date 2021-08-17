17 Августа 2021
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Общество Тюменская область
Тюмень, автобус, общественный транспорт (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени не планируют запускать трамваи

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" с жителями рассказал о развитии общественного транспорта в столице региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На сегодня конкретных планов по внедрению трамваев нет. В целом, обсуждаем развитие общественного транспорта, Тюменской агломерации, понятно, что должны быть не только автобусы. Но конкретных сроков нет", - сказал Моор.

Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук в интервью Накануне.RU рассказал, что "комфортный проезд в общественном транспорте – сложный процесс".

"Видеокамеры, помогающие сориентироваться водителю, когда закрывать дверь, – это одно. Кондиционер в салоне и возможность пассажиру зарядить телефон – другое. "Выделенка" для общественного транспорта – третье. Качество обслуживания – четвертое, и это для нас – ключевой момент при выборе перевозчика", - сказал Кухарук.

Он уточнил, что "сделать город комфортным для общественного транспорта и разгрузить артерии можно по-разному".

"Даже если ты заложил в градостроительную документацию широкие проспекты, где есть несколько полос для транспорта в каждую сторону, в итоге население города растет, за ним увеличивается количество машин. Получается, какими бы широкими ни были дороги, пробки все равно будут. Мы, понимая это, пошли научным путем", - сказал Кухарку.

Подрядчик, Тюменский индустриальный университет, проанализировал сложившуюся ситуацию, транспортные артерии и передвижение по ним транспорта, строительство новых дорог и развязок. Был изучен опыт развития по всему миру трех типов городов. Тех, где уже сложилась инфраструктура, тех, где строят новые микрорайоны, и тех, где автомобилей примерно столько же, сколько в Тюмени. В качестве субподрядчиков приглашали более компетентные в ландшафтном дизайне или разработке и продвижении брендбука организации. Например, дополнительный продукт, полученный в рамках этого контракта, – "Тюменский транспорт". Работала большая рабочая группа – художники, архитекторы, дизайнеры и другие специалисты.

"В результате приоритет отдан общественному транспорту. Также создана разветвленная сеть велодорожек, где велосипед – полноценный вид транспорта, а не средство досуга или здорового образа жизни. Сезон для его использования у нас небольшой, но, с учётом удобно расположенных велостанций, этот транспорт может конкурировать с общественным.

Выделенная линия позволяет быстро добраться из одного конца города в другой. Не надо думать о том, где оставить машину. Мы анализируем точки притяжения к различным транспортным узлам, чтобы дальше развивать общественный транспорт. Это – часть большой программы, чтобы разгрузить город", - сказал мэр.

Однажды на форуме 100+ выступал бывший главный архитектор Барселоны.

"Он рассказал о том, что когда в этом городе решили передать часть полос дорог пешеходам, сначала был шок, а потом начало меняться сознание людей. Переключение позиционирования города с автолюбителей на пешеходов – мировой тренд, нам надо идти таким путем, чтобы сделать больше пространства для отдыха, комфортной жизни горожан", - сказал Кухарук.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Александр Моор, Руслан Кухарук, трамвай



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