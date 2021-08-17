17 Августа 2021
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Люди, покидающие Афганистан (2021) | Фото: Telegram / Mash

Самолет бундесвера смог вывезти из аэропорта Кабула только семь человек

Самолет бундесвера ночью смог вывезти из аэропорта Кабула только семь человек.

Из-за хаоса и перестрелок на КПП принять на борт больше людей, которые находятся в гражданской части аэропорта, было невозможно, заявили в МИД Германии.

По словам представителя министерства, "партнеры, которые несут ответственность за безопасность в аэропорту, такой возможности не дали".

"Интерфакс" пишет, что из-за толп людей на взлетно-посадочной полосе кружившему над Кабулом немецкому военному самолету пришлось уйти на дозаправку в Узбекистане.

Кроме того, по той же причине два военных самолета, направленных Чехией для эвакуации граждан страны из Афганистана, не смогли приземлиться в аэропорту Кабула.

Напомним, 16 августа вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула из-за толп людей на взлетной полосе. Сообщалось, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.

17 августа военные самолеты, которые должны эвакуировать дипломатов и гражданских из Афганистана, начали вылетать из аэропорта Кабула.

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Теги: кабул, аэропорт, немецкий самолет, эвакуация



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