Взрыв автобуса в Воронеже мог быть следствием конфликта перевозчиков

Взрыв автобуса в Воронеже мог стать следствием конфликта перевозчиков. По данным Telegram-канала Baza, такую версию отрабатывают среди прочих спецслужбы.

У версии, правда, есть изъян: конкуренты по бизнесу едва ли хотели жертв и даже пострадавших, но в результате ЧП скончались два человека, более 20 получили травмы. Возможно, расчет был на то, что в позднее вечернее время автобус будет пустым – по дороге на базу или уже на стоянке. Но конкретный автобус задержался на маршруте и был наполнен людьми.

Причиной конфликта мог стать конкурс на право обслуживания маршрутов. Победителем становится тот перевозчик, у которого автопарк лучше. Возможно, кому-то не понравилось, что конкурс на 88 маршрут выиграла транспортная компания "АТП-1". Baza ссылается на информацию о том, что после подведения итогов конкурса в компанию звонили представители других перевозчиков и высказывали недовольство.