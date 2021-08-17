В Тюменской области вдвое вырос уровень соцподдержки

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" с жителями объяснил порядок получения выплат детям от трёх до семи лет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К главе региона обратилась семья, которая в прошлом году получила выплаты на детей от трёх от семи лет, а в этом году её вычеркнули из списков, потому что доходы выше установленной нормы на 809 руб.

"Выплаты на детей от трёх для семи лет предоставляются, если размер среднедушевого дохода не превышает прожиточный минимум. Он рассчитывается по данным дохода членов семьи за последний год. Объём бюджетных денег из разных уровней на меры социальной поддержки вырос с 7,3 млрд в 2018 г. до 16,5 млрд в 2021 г.", - сказал Моор, посоветовав семье обратиться на "горячую линию" для консультации.

Напомним, ранее сообщалось, что семьи в Тюменской области в дополнение к федеральным мерам поддержки могут рассчитывать на региональную финансовую поддержку при рождении детей. Региональный материнский капитал на первенца сегодня составляет 150 тыс. руб., при рождении или усыновлении третьего и последующих детей – 100 тыс. руб. Помимо этого, увеличена выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 г. "В целом объем финансирования на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в 2020 г. составил 8,9 млрд руб. В 2021 г. данные выплаты будут продолжены", – подчеркнул тогда Александр Моор.