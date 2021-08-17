Нефтяное пятно в Черном море около Новороссийска исчезло со снимков из космоса

Следов утечки нефти в Черном море в районе Новороссийска больше не наблюдается на поверхности воды. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН со ссылкой на спутниковый сервис VEGA-Science.

Отмечается, что на 8 августа площадь пятна превышала 85 квадратных километров, а на 12 августа следов пятна обнаружено не было.

"На изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются", - говорится в сообщении.

Выброс нефтепродуктов в море произошел 7 августа, при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. ЧП произошло в шести километрах от берега. Площадь разлива нефтепродуктов у Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз масштабнее, чем сообщалось.

Ранее сообщалось, что причиной поломки оборудования, из-за которой в Черное море в порту Новороссийска вылилась сырая нефть, мог стать заводской брак.