Моора попросили придумать наказание для "антипрививочников"

Губернатора Тюменской области Александра Моора попросили ввести наказания для "антипрививочников", передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос прозвучал в ходе прямого эфира главы региона.

Александр Моор предложил жителям области поставить прививки и подчеркнул, что это будет лучшим ответом для тех, кто не поддерживает вакцинацию. Добавим также, что в ходе этой прямой линии Моор еще раз сообщил о планах сделать повторную прививку.

Ревакцинироваться Моор намерен в ближайшее время. Точные сроки губернатор не озвучил.

Напомним, план по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 80% населения власти региона планируют выполнить к началу октября. При этом в некоторых муниципалитетах число привитых от коронавируса может достигнуть 80% уже к сентябрю. В частности, речь идет о Нижнетавдинском районе. Ожидается, что коллективный иммунитет там может сформироваться уже к 1 сентября.

Всего до начала октября власти рассчитывают привить еще 36 тыс. человек.

Добавим, что в настоящий момент Тюменская область - лидер среди регионов Уральского федерального округа по вакцинации. Основная часть желающих уже сделала прививку. Первый компонент вакцины поставили 526 951 человек, полный курс прошли 438 266 жителей региона.