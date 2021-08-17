17 Августа 2021
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Общество Тюменская область
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области проверят, почему к пострадавшей от инсульта старушке участковый врач пришёл через 10 дней

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" с жителями рассказал, что поручит проверить ситуацию, в которой к 90-летней пострадавшей от инсульта женщине участковый врач пришёл на 11-ый день, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К главе региона обратилась родственница 90-летней жительницы региона, у которой случился инсульт. По словам родственницы пострадавшей, врачи приехали, оказали помощь, в больницу старушку забирать не стали, а участковый врач пришёл потом "только на 11-ый день". Автор спрашивает, нормально ли это.

"Конечно, это не нормально. Наверняка у бабушки есть хронические заболевания, она должна была попасть в соответствующую категорию, врачи "скорой" должны были отработать ситуацию оперативно. Сообщите, о какой поликлинике идёт речь, мы посмотрим, почему такой сбой произошёл и как не допустить его в будущем. Прошу относиться к ситуации с пониманием, потому что врачи работают "на износ", но и не снимаю с себя ответственности", - сказал Моор.

Отметим, что в регионе введены ограничения на оказание плановой помощи. Они действуют с 20 июля. Были приостановлены плановые приемы "узких" специалистов в амбулаторном звене, медосмотры, диспансеризация, перенесены на поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Однако исключения сделаны для кардиологии, онкологии, травматологии, гематологии - по этим профилям помощь оказывается в прежнем режиме, как в экстренном, так и плановом.

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