В сети появились шокирующие кадры с американского грузового транспортника, вылетевшего из Кабула

В сети появились кадры, снятые внутри американских транспортных самолетов, проводивших накануне эвакуацию из Кабула.

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Мировые СМИ облетела фотография, сделанная, предположительно, в салоне транспортника C-17 Globemaster III ВВС США. Вместо "штатных" 120 человек самолет взял на борт 640 афганцев, преимущественно мужчин. Все они тесно прижимаются друг к другу, чтобы улететь из столицы Афганистана. По данным Defense One, 640 человек на борту – это рекордная для С-17 "загрузка". Предположительно, самолет относится к 436-му авиакрылу, базирующемуся на базе ВВС Дувр в штате Делавэр.

Сообщается, что экипаж не собирался забирать всех этих людей, но беженцы начали запрыгивать на полуоткрытую рампу самолета. "Вместо того, чтобы пытаться заставить людей покинуть самолет, экипаж принял решение забрать их и улететь", - заявил представитель Пентагона.

Самолет совершил перелет из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, о дальнейшей судьбе беженцев ничего не сообщается.

Между тем, проблемы с эвакуацией возникли у немцев: самолет бундесвера, прибывший в Кабул, чтобы забрать 60 сотрудников посольства и почти сотню граждан ФРГ, находящихся в Афганистане, смог вывезти только семь человек. Остальные не смогли добраться до аэропорта.

Тем временем, в сети распространяются кадры, снятые, якобы, с того самого борта C-17, с которого падали афганцы, зацепившиеся за шасси и обтекатели самолета. Накануне в сети появились шокирующие кадры людей, падающих с взлетающего "грузовика". Сообщалось, что некоторые из забравшихся на обтекатели шасси, смогли привязаться. Но даже если они и смогли удержаться и не упасть, их ждала страшная смерть от скорости и ветра (900 км/ч), холода (-50) и кислородного голода. Впрочем, многие считают, что шокирующие кадры – это фейк, потому что привязаться на обтекателе этого типа самолета просто не к чему.