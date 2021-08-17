17 Августа 2021
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Олимпийские игры в Токио (2021) | Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stanislav Kogiku

Моор заступился за олимпийских спортсменов

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии заступился за спортсменов от региона, выступивших в Токио на Олимпийских играх, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона ответил на вопрос, заданный во время прямого эфира. У Моора спросили, почему спортсмены так неудачно выступили на Олимпиаде и с кого следует спросить за провал на играх. Александр Моор ответил, что с такой оценкой не согласен. Глава региона поддержал спортсменов, и выразил уверенность, что на следующей Олимпиаде, которая состоится уже через три года спортсмены порадуют своих болельщиков.

Губернатор Моор подчеркнул, что попадание на Олимпийские игры - уже победа, и что сами спортсмены хотели взять медали.

"Необходимо психологически не нести груз поражения, перелистнуть страницу и продолжать подготовку", - отметил Моор.

Напомним, от Тюменской области в Олимпийских играх в Токио участвовали семь спортсменов: Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова (дзюдо), Диана Климова и Павел Сиваков (велогонки), Елизавета Клеванович (плавание), Юлия Каплина (скалолазание).

В состав паралимпийской сборной вошли четверо спортсменов: пловец Игорь Плотников, легкоатлет Антон Прохоров, триатлонисты Александр Ялчик и Денис Кунгурцев.

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Теги: Александр Моор, Олимпиада, спортсмены



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