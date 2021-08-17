17 Августа 2021
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Образование Тюменская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области в селе, где нет фельдшера, вскоре появится свой врач

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" с жителями рассказал, как решают проблему с отсутствием фельдшера в селе Антипино, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Губернатору пожаловались на ситуацию жители, которые, по их словам, вынуждены ездить за таблетками в соседний населённый пункт.

"В июне в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) Антипино уволился фельдшер, временно там работает другой фельдшер, приезжает раз в неделю. Больница №15 ищет работника в этот ФАП, надеюсь, вскоре проблема будет решена", - сказал Моор.

В ближайшие годы планируется как капремонт действующих больниц, так и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Отметим, в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" в Тюменской области появился 41 новый ФАП, из них 12 — за счёт средств федерального бюджета, 29 – регионального. Новые медпункты открылись в 11 районах Тюменской области. Развитие сельского здравоохранения за счёт расширения сети ФАПов — одно из направлений региональной программы модернизации системы первичной медпомощи. Цель — максимально приблизить качественную медицинскую помощь к пациенту, даже если он живет в самой отдаленной от райцентра деревне.

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Теги: Александр Моор, ФАП, Антипино



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