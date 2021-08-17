17 Августа 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Власти Тюменской области не приостанавливали плановую медпомощь в детских поликлиниках

Ограничений работы детских поликлиник в Тюменской области на сегодняшний день нет. Информацию об этом озвучил губернатор Александр Моор во время сегодняшней прямой линии, передает корреспондент Накануне.RU

"Мы не принимали решений об ограничении работы детских поликлиник. В данной ситуации обязательно надо сохранять работу, чтобы обеспечить эпидбезопасность", - сообщил глава региона.

Моор отметил, что действительно, на одном из заседаний оперштаба было принято решение ограничить оказание плановой медицинской помощи. Это было сделано для того, чтобы дать возможность больницам организовать работу таким образом, чтобы обеспечить оказание помощи тем, кто заболел коронавирусом. Алгоритм следующий: руководитель медучреждения, учитывая график работы и нагрузку совместно с лечащим врачом в каждой конкретной ситуации может принимать решение о переносе плановой помощи. Никаких других ситуаций с приостановлением плановой поможет не может быть и быть не должно.

"В Тюменской области плановая медицинская помощь оказывается гражданам вне зависимости от наличия/отсутствия вакцинации. Поликлиники работают в обычном режиме", - подчеркнул губернатор.

Напомним, решение было принято в связи с продолжающимся ростом числа пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, а также из-за отсутствия коллективного иммунитета к вирусу - охват вакцинацией недостаточный. Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи.

Введены ограничения были 20 июля. Были приостановлены плановые приемы "узких" специалистов в амбулаторном звене, медосмотры, диспансеризация, перенесены на поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключения сделаны только для кардиологии, онкологии, травматологии, гематологии - по этим профилям помощь оказывается в прежнем режиме, как в экстренном, так и плановом.

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Теги: Моор, детские поликлиники, плановая медпомощь, коронавирус



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