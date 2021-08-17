17 Августа 2021
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Общество Тюменская область
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

Глава Тюменской области объяснил отличие тарифов на "коммуналку" в разных городах

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" с жителями рассказал, почему жители разных городов по-разному платят за услуги ЖКХ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Тарифы на коммуналку могут отличаться, и этому есть объяснение. Тариф устанавливает каждая ресурсоснабжающая организация. На него влияет много факторов: объём услуг, оборудование, протяжённость сетей, их состояние, зарплата специалистов и другие. Чем больше оказываемых услуг, тем меньше трата на каждую единицу. Поэтому в Тюмени, например, тариф ниже. Практика разного тарифа в разных домах есть. В новом доме они всегда чуть выше", - напомнил Моор.

Приведение тарифа к "одному знаменателю" обсуждается, вскоре жители соседних домов могут начать платить одинаково.

Напомним, ситуация с тарифами в регионе стала темой одного из обращений на "прямую линию" президента Владимира Путина. Жители села Демьянка пожаловались, что им приходят платежки на десятки тысяч рублей. Ресурсоснабжающая организация Тюменской области произвела перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги жителям поселка.

По окончании "прямой линии" губернатор Александр Моор провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами правительства и главами Уватского и Абатского муниципальных районов.

Как сообщалось, прокуратура Тюменской области проверит информацию о возможных нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья в посёлке Демьянка Уватского района и больших тарифах за коммунальные услуги.

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Теги: Александр Моор, коммуналка, ЖКХ



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