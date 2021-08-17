В Тюменской области придумали, как не допустить ухудшения качества питьевой воды

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" с жителями рассказал, что ради проверки чистоты воды, которая течёт из кранов жителей столицы региона, установлен пост на реке Тура, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Напомню, достаточно быстро поднялась вода в Туре. Это повлияло на подъём ила, качество воды ухудшилось. Специалисты увеличили количество угля для очистки, чаще стали промывать фильтры, но какая-то часть воды уже попала жителям", - напомнил Моор.

Он обсудил ситуацию с главой "Водоканала".

"В ближайшее время из Москвы приедут специалисты, он найдут решение, чтобы такого не повторилось. Но есть также стратегическое решение: реконструируем водоочистные сооружения. Закончена реконструкция подземного источника, идёт реконструкция водозабора. К 2024 г. будет окончена вся реконструкция, то есть будет выстроена такая система очистки, которая исключит влияние качества воды в Туре на качество той воды, что течёт из крана. Временная мера – установка выше по течению поста, чтобы в случае ухудшения качества воды принять меры", - сказал губернатор.

Напомним, жители Тюмени в соцсетях неоднократно жаловались на неприятный запах воды - люди сетуют на то, что невозможно ни приготовить еду, ни постирать. Ранее проверку качества воды начало региональное управление Роспотребнадзора. 28 июля мэр Тюмени Руслан Кухарук провёл совещание о причинах неприятного запаха питьевой воды, которая течет из кранов горожан. Было сказано, что обильные осадки в июле привели к повышению уровня воды в Туре почти на два метра. Резко прибывающий поток воды поднял со дна реки иловые болотистые отложения, которые и стали причиной неприятного запаха питьевой воды. В водоканале проанализировали все обращения жителей и, наложив их на карту сетей, определили участки для промывки. К этой работе подключили и управляющие компании.

Сейчас водоканал завершает очередной этап работ по оснащению очистных сооружений системой, не допускающей распространение неприятных запахов. Основной источник запаха - сооружения механической очистки стоков. Герметичные перекрытия смонтированы над двумя из четырех первичных отстойников. Устройствами, препятствующими распространению неприятных запахов, оснащены приемная камера, решетки и песколовки. После того, как первичные отстойники будут полностью закрыты - неприятный запах уйдет. Завершить эти работы планируется в сентябре.