17 Августа 2021
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коллектор коллекторы долг долги (2016) | Фото: Накануне.RU

На Урале осудили квартирных мошенников. Главарем был директор коллекторской фирмы

На Среднем Урале вынесен приговор участникам организованной группы за мошенничество с квартирами. Суд отправил всех за решетку.
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Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, на скамье подсудимых оказались семеро жителей Полевского. Главарем группы был руководитель коллекторской фирмы. Злоумышленники подыскивали собственников квартир, у которых имелась задолженность за коммунальные услуги, и убеждали продать принадлежащую им недвижимость с целью приобретения жилья меньшей площади и погашения за счет вырученных денег долга перед ресурсоснабжающей организацией.

Жертвы соглашались, но были обмануты: часть средств, полученных в результате сделок, мошенники присваивали, а в отдельных случаях приобретенные квартиры собственникам не передавались. От действий преступников пострадал 21 человек, им был причинен ущерб свыше 20 млн рублей.

Суд назначил пятерым участникам группы от 2,5 до 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Остальные получили от 1,5 до 2,5 лет колонии с испытательным сроком от 2 до 3 лет.

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Теги: мошенники, квартиры, суд, Средний Урал



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