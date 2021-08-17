Талибы объявили всеобщую амнистию для афганских чиновников
Представители движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) объявили в Афганистане всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников.
Талибы призвали афганцев вернуться к нормальной жизни и работе, передает AFP.
Напомним, после вывода американских войск из Афганистана "Талибан" взял контроль над всей территорией страны. Ранее официальный представитель талибов заявил, что движение вскоре объявит о "возвращении" Исламского Эмирата Афганистан. Его слова прозвучали из президентского дворца в Кабуле, который захвачен "Талибаном".
Из Кабула спешно эвакуируются иностранцы, местные жители пытаются покинуть страну, зацепившись за взлетающие транспортные самолеты.