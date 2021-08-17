В Прикамье назначен замглавы минэка

В Пермском крае назначен замминистра экономического развития и инвестиций. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

На эту должность назначен начальник управления налогообложения краевого минэка Владимир Верюжский. Он курирует внешнеэкономическую деятельность министерства и вопросы налогообложения.

Начальником управления налогообложения Верюжский работал с марта 2020 года. До прихода в министерство был бизнесменом и возглавлял столичную компанию, занимающуюся торговлей стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.