17 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
обрез, оружие, огнестрельное оружие, ружье (2018) | Фото: ГУ МВД России по СО

Убийство мэра Кривого Рога пытаются замять?

Украинские власти пытаются замолчать убийство мэра Кривого Рога Константина Павлова, который был найден застреленным на пороге своего загородного дома 15 августа. Об этом заявили несколько украинских политологов.

Мы уже писали о том, что вчера украинские СМИ вышли с необоснованными заголовками, будто бы опубликована видеозапись момента убийства, на которой видно, что мэр застрелился. На самом деле на записи видно только то, что Павлов ходит по комнате, что-то нажимает на телефоне, у него в руках ружье и он стал перед выходом. После этого запись обрывается. Момента убийства на ней нет. При этом в сети указали на явные несоответствия. Так, на видео мэр ходит по дому в тапочках на босу ногу, а на фотографиях после смерти видно, что на ногах у него темные носки. Также время на видео не соответствует заявленному времени гибели.

Киевский политолог Юрий Дудкин на телевидении указал на ряд других странных обстоятельств. Так, первыми на место происшествия прибыли сотрудники СБУ, которые долго не пускали полицию.

"То есть сотрудники СБУ – того аппарата, который фальсифицирует политические дела", - сказал он.

Также момента убийства на видеозаписи нет, но СМИ пишут так, как будто все установлено.

"У меня это вызвало абсолютное убеждение в том, что это заказное политическое убийство", - заключил Дудкин.

Руководитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы - за жизнь" Артем Марчевский также указывает, что СБУ несколько часов не пускали полицию на место преступления.

"Что они там делали – одному Богу известно. Возможно заметали какие-то следы. Может что-то перекладывали или переставляли. Я убежден, что это политическое заказное убийство", – сказал Марчевский.

Еще один подозрительный факт - на телефоне Павлова все удалено. Следователи не нашли на устройстве ничего, что могло бы помочь расследованию. Хотя, как сообщается, перед самой смертью он с кем-то переписывался. Чтобы затем удалить всю переписку, одеть носки и застрелиться?

Экс-депутат Рады Виталий Журавский считает гибель Павлова политическим убийством. Он отмечает, что Павлов был верующим человеком и не мог совершить самоубийство.

"Убежден: никто из вменяемых людей не поверит, что верующий православный Константин Павлов самостоятельно покончил с собой. Это - политическое убийство!" - написал он.

Напомним, Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года от ОПЗЖ, опередив кандидата от партии президента "Слуга народа". При этом сразу после его смерти новым мэром был назначен "слуга народа" Александр Котляр.

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Теги: Украина, убийство



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