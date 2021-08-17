Большинство россиян поддерживает запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года

34% россиян поддерживает идею Минздрава о повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Еще 39% выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года. 18% респондентов инициативу не поддерживают.

На вопрос о минимальном возрасте для покупки любого алкоголя 63% россиян ответили, что следует продавать алкоголь лицам, достигшим 21 года. 23% считают, что продавать алкоголь можно лицам старше 18 лет, а 3% - старше 16 лет.

Напомним, Минздрав разработал новый законопроект о повышении возрастного ценза на продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% до 21 года. Новые правила предлагают ввести с 1 марта 2022 года. Проект министерства проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине".

В прошлом году глава Минздрава России Михаил Мурашко во время выступления в Госдуме заявил, что полезно было бы повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. По данным ведомства, смертность в России от алкоголя увеличилась во время эпидемии.