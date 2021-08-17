"Мы стали свидетелями краха американской внешней политики" - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "трагедией и гуманитарной катастрофой" итоги 20-летнего пребывания американских войск в Афганистане.

"Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов. Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Россию беспокоит происходящее в Афганистане, поскольку эта страна имеет границы со "стратегическими партнерами". Да и границы самой России намного ближе от Афганистана, чем американские.

"Если проанализировать факты международной экспансии США, когда они вторгались на территорию других государств и под разными предлогами навязывали свои стандарты, сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы. Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", - добавляет спикер ГД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не комментирует перспективы отношений РФ и талибов* (*запрещенная в России террористическая организация), но также продолжает обличать США. Она пишет в Telegram: "В октябре 2003 года Совет Безопасности ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. Расширение проходило постепенно и было завершено в октябре 2006 года, когда Международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан"*, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет".