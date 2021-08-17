17 Августа 2021
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Политика Свердловская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловских избиркомах не будет 100-процентной вакцинации перед осенними выборами

В избирательных комиссиях Свердловской области не удастся достичь 100-процентного показателя вакцинации сотрудников перед осенними выборами. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил председатель регионального избиркома Владимир Русинов.

По его словам, сейчас в регионе вакцинировано от коронавируса более 62% членов избирательных комиссий. Русинов добавил, что никакого элемента принуждения к вакцинации сотрудников нет.

"Но мы методом убеждения пытаемся донести до наших членов комиссий, что безопасная среда членов ИК - это безопасная среда наших избирателей. 100-процентного показателя мы не сможем добиться, потому что у кого-то есть медицинские отводы, кто-то переболел, а кто-то находится в стадии первой прививки. Мы максимально эту историю ведем, убеждаем и советуем нашим членам избирательных комиссий пройти вакцинацию", - сообщил глава областного избиркома, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Владимир Русинов(2019)|Фото: Накануне.RU

Владимир Русинов признался, что сам он до сих пор не сделал прививку, потому что имеет медотвод.

"В ближайшее время, если этот медотвод уйдет, то буду прививаться", - пообещал он.

Глава свердловского избиркома не стал делать прогнозов, какой процент сотрудников удастся привить к началу выборов.

"Всего в Свердловской области более 25 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Около 800 членов территориальных избирательных комиссий. Это большая армия, у нас есть члены комиссий, которым 60 и более лет. По каждой территории у нас есть карта, кто не привился и по каким причинам. Наше желание - чтобы процент вакцинированных приближался к 100", - заключил Русинов.

Напомним, недавно в ЦИК РФ заявили, что хотели бы видеть стопроцентную вакцинацию членов избиркомов всех уровней перед сентябрьскими выборами. При этом в федеральном избиркоме уверяют, что никакого принуждения к этому быть не должно.

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Теги: вакцинация, коронавирус, избирком, Свердловская область



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