В свердловских избиркомах не будет 100-процентной вакцинации перед осенними выборами

В избирательных комиссиях Свердловской области не удастся достичь 100-процентного показателя вакцинации сотрудников перед осенними выборами. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил председатель регионального избиркома Владимир Русинов.

По его словам, сейчас в регионе вакцинировано от коронавируса более 62% членов избирательных комиссий. Русинов добавил, что никакого элемента принуждения к вакцинации сотрудников нет.

"Но мы методом убеждения пытаемся донести до наших членов комиссий, что безопасная среда членов ИК - это безопасная среда наших избирателей. 100-процентного показателя мы не сможем добиться, потому что у кого-то есть медицинские отводы, кто-то переболел, а кто-то находится в стадии первой прививки. Мы максимально эту историю ведем, убеждаем и советуем нашим членам избирательных комиссий пройти вакцинацию", - сообщил глава областного избиркома, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Владимир Русинов признался, что сам он до сих пор не сделал прививку, потому что имеет медотвод.

"В ближайшее время, если этот медотвод уйдет, то буду прививаться", - пообещал он.

Глава свердловского избиркома не стал делать прогнозов, какой процент сотрудников удастся привить к началу выборов.

"Всего в Свердловской области более 25 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Около 800 членов территориальных избирательных комиссий. Это большая армия, у нас есть члены комиссий, которым 60 и более лет. По каждой территории у нас есть карта, кто не привился и по каким причинам. Наше желание - чтобы процент вакцинированных приближался к 100", - заключил Русинов.

Напомним, недавно в ЦИК РФ заявили, что хотели бы видеть стопроцентную вакцинацию членов избиркомов всех уровней перед сентябрьскими выборами. При этом в федеральном избиркоме уверяют, что никакого принуждения к этому быть не должно.