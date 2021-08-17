В Кабуле возобновилась эвакуация с помощью военных самолетов

Военные самолеты, которые должны эвакуировать дипломатов и гражданских из Афганистана, начали вылетать из аэропорта Кабула, сообщили источники Reuters.

По их данным, взлетно-посадочную полосу очистили от людей.

Накануне из-за давки погибли семь человек, когда американские войска пытались взять под контроль аэропорт в Кабуле, пишет Regnum. Cреди погибших есть и те, кто упал с американского транспортного самолета.

Кроме того, огнестрельное ранение в аэропорту афганской столицы получил военнослужащий США.

Напомним, 16 августа вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула из-за толп людей на взлетной полосе. Сообщалось, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.