На место почившей Арбузовой в гордуму Екатеринбурга пришел другой единоросс

Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" определился с кандидатом на место почившей в начале августа депутата гордумы Екатеринбурга Галины Арбузовой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Новым депутатом станет Воробьева Надежда Байслановна. Президиум выбирал из кандидатов, представленных в списке Кировской территориальной группы на выборах 2018 года.

"Как известно, 2 августа, к нашему глубокому сожалению ушла из жизни депутат гордумы Арбузова Галина Никандровна. И сегодня мы приняли решение о передаче вакантного мандата Воробьевой Надежде Байслановне, - сообщил он. – Она директор детской школы искусств № 5 и большую часть своей жизни посвятила работе в культурной сфере и образовании. Мы с коллегами считаем, что ее опыт будет полезен городу", - рассказал секретарь Свердловского отделения "Единой России" Виктор Шептий .

Сама Надежда Воробьева выразила готовность применить свой опыт и знания на благо жителей города.

Напомним, что Галина Арбузова скончалась на 74 году жизни. Депутат ушла из жизни в ночь с 1 на 2 августа. Причины смерти не известны, однако до этого депутат проходила лечение от коронавируса. Позже, 10 августа, на заседании городского парламента было принято решение о досрочном прекращении ее полномочий.