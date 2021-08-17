Рок-музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Знаменитого рок-музыканта, певца, лауреата Нобелевской и Пулитцеровской премии Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. По словам предполагаемой жертвы, это произошло 50 лет назад – в мае 1965 года.

Иск от женщины, имя которой засекречено, был подан в Верховный суд США. В нем сообщается, что Дилан, якобы, втерся в доверие, а потом воспользовался ситуацией и дважды изнасиловал ребенка. Женщина сообщает, что получила эмоциональные и психологические травмы, страдала от депрессии и других проявлений насилия.

Представитель 80-летнего артиста отрицает, что Дилан совершал приписываемое ему преступление, пишут американские СМИ.