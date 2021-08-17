Суд вновь вернул в прокуратуру дело о краже у Чубайса

Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру дело о краже имущества у экс-гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, прокурору Московской области вернули дело на начальной стадии рассмотрения для устранения недостатков.

Как следует из постановления судьи, обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличенно, его невозможно идентифицировать.

В июне прошлого года Одинцовский городской суд Московской области принял аналогичное решение и вернул дело областному прокурору также для устранения допущенных нарушений.

В 2017 году Чубайс заявил в полицию о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе.

Основной фигурант дела - бывший партнер Чубайса Илья Сучков - обвиняется в покушение на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере.

Остальные фигуранты проходят только по второму обвинению. Среди них бывший член федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас") Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин.

Также в 2017 году Чубайс подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Сучкова за вымогательство и клевету. Глава "Роснано" заявил о шантаже со стороны принадлежавшей ему ранее швейцарской компании СFO Concept. Сучков был наемным руководителем этой компании, но в 2011 году Чубайс продал ему СFO Concept.