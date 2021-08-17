В Екатеринбурге определились с застройщиком, который займется стадионом "Калининец" к Универсиаде-2023

Реставрация стадиона "Калининец" ко Всемирным студенческим играм в 2023 году ложится на плечи ООО "Астрастройинвест", которое стало единственным участником конкурса на проведение работ. Отметим, что ранее компания уже реставрировала Центральный стадион к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году, выступая в работах субподрядчиком.

В связи с тем, что "Астра" стала единственной компанией, заявившейся на аукцион, конкурс признан не состоявшимся, однако это не значит, что с застройщиком не будет подписан контракт.

Напомним, что заявленная стоимость работ составляет 2 млрд 433 млн 473 тыс. 781,47 руб. Работы включают в себя также строительство административно-бытового комплекса площадью свыше 6 тыс. кв.м. Планируется возведение административно-бытового комплекса и трибун с навесами. Стадион оборудуют беговыми дорожками, секторами для прыжков с шестом и толкания ядра, а также ямой для тройного прыжка и прыжка в длину.

Строительно-монтажные работы потребуют 1,8 млрд руб., а на оборудование планируется потратить 557 млн. Администрация выдаст подрядчику аванс в размере 30% от общей заявленной суммы.