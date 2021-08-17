Из бюджета выделят 7 млрд руб. на "духовно-нравственный контент" для молодежи

Правительство выделит из своего резервного фонда 7 млрд руб. на "производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи". Деньги будут распределены через АНО "Институт развития интернета. Данные Федерального казначейства свидетельствуют, что изначально на эти цели были заложены только 3 млрд руб., пишет РБК.

До 31 декабря текущего года на эти средства планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов. При этом источник в администрации президента сообщил, что в следующие годы эта сумма увеличится в 1,5-2 раза.

Предполагается, что деньги будут распределяться на конкурсе.

Отбирать проекты будут наблюдательный совет (во главе с Сергеем Кириенко) и продюсерский совет - крупные производители аудиовизуального контента, продюсеры, работающие сейчас с отечественными социальными сетями, представители АНО "Национальные приоритеты", Фонда Кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Председателем продюсерского совета назначен заместитель гендиректора Национальной медиа группы по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.