17 Августа 2021
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Тюмени в районе, где пропала девятилетняя девочка, задержали подозреваемого в педофилии

В Тюмени, в том самом районе, где пропала девятилетняя Настя М., задержали мужчину, подозреваемого в педофилии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона

По версии следствия, 16 августа, в 18.00 мужчина на лестничной площадке уличного спуска у входа в подвал в одном из домов по ул. Стартовая надругался над мальчиком 2011 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Следствие устанавливает причастность обвиняемого к совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних.

Отметим, что ул. Садовая находится в районе Лесобаза, где пропала Настя М. Девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти. Волонтеры и спасатели не теряют надежды найти ребенка живым.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел оперативное совещание с руководством областного СКР и полиции. Было принято решение выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за предоставление значимой информации, способствующей розыску девочки.

МВД объявило награду в 1 млн руб.

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Теги: Настя М, пропажа, девочка, поиски, вознаграждение, уголовное дело, педофил



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