В Арктике разморозят капитальное строительство

В арктических регионах России, где из-за требования об экологической экспертизе проектной документации объектов капитального строительства оно фактически было заморожено, для них введут исключения. Соответствующий закон вступает в силу сегодня.

Напомним, в прошлом году был принят закон о господдержке бизнеса в Арктике. Но в нем содержится требование об экологической экспертизе, которое по факту остановило капитальное строительство. Однако благодаря поправкам экологическая экспертиза отменяется для строительства или ремонта объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Их перечень определит Правительство РФ.

Как заявил сенатор от Мурманской области Константин Долгов, в список войдут школы, детские сады, больницы, дома престарелых, музеи, библиотеки, стадионы, лыжные комплексы, автодороги. Под упрощение подпадают также буровые скважины для разведки и добычи нефти и газа, для которых экспертиза не требовалась и ранее.

Упрощение не коснется объектов, если они имеют I или II категорию опасности или находятся в пределах особо охраняемых природных территорий, пишет "Парламентская газета".

Член комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер заявил после съезда союза городов Заполярья и Крайнего Севера, что остро необходим закон о вахтовых поселках, так как вахтовым методом на Севере работают около 400 тысяч человек, а законодательно жизнь вахтовых поселков никак не регулируется, так что условия жизни там очень сложные.

Депутат считает, что по итогам съезда может начаться большая законодательная работа по развитию Севера.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.