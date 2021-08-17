17 Августа 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск правительство автономного округа табличка администрация хмао (2003) | Фото: Накануне.ru

В Югре сменился главный "кадровик"

Назначен новый глава департамента государственной гражданской службы и кадровой политики, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Этот пост по решению губернатора Натальи Комаровой получил Александр Деменко. Он имеет высшее образование по специальностям "Налоги и налогообложение", "Экономика и управление народным хозяйством", "Юриспруденция". В 2019 г. прошёл президентскую программу подготовки управленческих кадров в РАНХиГС и подготовку региональных управленческих команд в Московской школе управления "Сколково", в 2020 г. – подготовку руководителей цифровой трансформации в РАНХиГС.

С 2018 г. Деменко являлся заместителем директора департамента общественных и внешних связей автономного округа – начальником управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей Югры. При участии Александра Деменко в регионе внедрялась система финансовой поддержки некоммерческого сектора "Грант губернатора Югры", региональная система поддержки инициативных проектов, запускалась работа Центра управления регионом.

Является трехкратным бронзовым призером "Global Management Challenge Россия", двукратным победителем "Точки роста" – чемпионата Югры по управлению бизнесом. В 2017 г. стал полуфиналистом всероссийского конкурса "Лидеры России", в 2021 г. – финалистом. Действительный государственный советник Югры первого класса.

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Теги: Александр Деменко, департамент государственной гражданской службы и кадровой политики



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