17 Августа 2021
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Якутии обсуждают восстановление уничтоженных огнем лесов

В Якутии обсудят восстановление уничтоженных огнем лесов и утилизацию сгоревших деревьев. В регионе планируется создание крупных лесопитомников, сообщили глава республики Айсен Николаев.

По его словам, над решением этих вопросов будет работать правительство Якутии совместно с муниципалитетами, с привлечением научных учреждений.

Правительству республики поручено разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров, сообщает Regnum. Предложения впоследствии внесут на федеральный уровень.

Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) России объявил о сборе средств на помощь в тушении пожаров на заповедных зонах в Якутии. Планируется собрать не меньше 4,2 млн руб., которое пойдет на оборудование для борьбы с огнем.

Только за текущий год от огня в регионе пострадало свыше 9 млн га, что приравнивается к территории Португалии. С начала пожарного сезона было зарегистрировано 108 лесных пожаров на особо охраняемых территориях, 85 из которых уже удалось потушить.

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Теги: якутия, леса, лесные пожары



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