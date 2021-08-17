США проверят, является ли российская экономика рыночной

США проверят, является ли российская экономика рыночной.

Поводом для сомнений стал возможный демпинг при поставках в США жидких азотных удобрений. С жалобой на действия российской стороны в Министерство торговли США обратилась одна из американских компаний, пишут "Ведомости".

В заявлении министерства говорится, что в жалобе достаточно оснований, "чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах".

Эксперты отмечают, что если США обнаружат демпинг, то почти наверняка введут защитные пошлины, и российским производителям удобрений придется переориентироваться на другие рынки.

Впрочем, последствия могут быть более масштабными. США и ЕС признали российскую экономику рыночной в 2002 году, тогдашний министр экономического развития и торговли Герман Греф заявлял, что это сняло ограничения на поставки российской продукции на сумму более $1,5 млрд.

С другой стороны, США не считают рыночной экономику Китая, но это не мешает им оставаться крупнейшими торговыми партнерами.

Главными критериями отнесения экономики к нерыночной являются участие государственных институтов в процессе распределения ресурсов, регулировании цен и конвертируемость местной валюты. Но практически во всех странах, в том числе в США, государство так или иначе участвует в регулировании цен и контроле над доступом к ресурсам.