17 Августа 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден вице-президент США (2011) | Фото:gdb.rferl.org

Байден - в обращении к нации: США добились своих целей в Афганистане

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу ситуации в Афганистане, где власть захватили талибы*.

По его словам, США пришли в Афганистан, чтобы бороться с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Цель была не допустить новых терактов, поэтому задание выполнено.

Американский лидер добавил, что США помогали бывшему правительству Афганистана, но после ухода войск правительство разбежалось, а армия развалилась.

"Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, которые не ведут сами афганцы", — заявил он.

Байден также признал, что крах правительства Афганистана и переход страны под контроль "Талибана"* произошел быстрее, чем ожидалось. Но он не намерен отказываться от своего решения прекратить боевую миссию ВС США в Афганистане, передает Regnum.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с захватом Афганистана боевиками после вывода из этой страны американских войск.

"То, что Байден делает с Афганистаном – это что-то легендарное. Это войдет в историю и станет одним из наиболее жестоких поражений в американской истории», - заявил Трамп.

*Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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Теги: джо байден, афганистан, сша



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