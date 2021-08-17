17 Августа 2021
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Общество Свердловская область
смог, дымка, запах гари, лесные пожары, Карпинск (2020) | Фото: Накануне.RU

После выброса под Екатеринбургом в регионе объявлены НМУ первой степени опасности

Свердловские синоптики объявили о неблагоприятных метеоусловиях в ближайшие дни.

Как сообщается на официальном сайте Уралгидрометцентра, начиная с 20 часов 16 августа и до 20 часов 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения - с 20 часов 22 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 16 августа местные жители рассказали о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный под Екатеринбургом. В МЧС заявили, что предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено, угрозы жизни и здоровью нет.

Сообщалось о взрыве в цеху промышленной зоны, но позже в ведомстве это опровергли.

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Теги: НМУ, выброс, Екатеринбург



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Ранее 16.08.2021 20:26 Мск Под Екатеринбургом в промзоне прогремел взрыв


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