После выброса под Екатеринбургом в регионе объявлены НМУ первой степени опасности

Свердловские синоптики объявили о неблагоприятных метеоусловиях в ближайшие дни.

Как сообщается на официальном сайте Уралгидрометцентра, начиная с 20 часов 16 августа и до 20 часов 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения - с 20 часов 22 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 16 августа местные жители рассказали о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный под Екатеринбургом. В МЧС заявили, что предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено, угрозы жизни и здоровью нет.

Сообщалось о взрыве в цеху промышленной зоны, но позже в ведомстве это опровергли.