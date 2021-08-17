Взрыв разнес квартиру в одном из жилых домов Перми

В Перми прогремел взрыв в одной из квартир жилого дома на улице Юрша.

В результате инцидента, который произошел 13 августа, частично разрушена однокомнатная квартира. Взрывом повреждена бытовая техника. В больницу госпитализирован один человек.

Об инциденте стало известно только сейчас. Взрыв произошел из-за электросамоката. Не исключено, что его владелец, который получил сильные ожоги, пытался зарядить его в квартире, однако точные причины взрыва предстоит установить.

Известно, что мужчина снимал квартиру, которая теперь повреждена, сообщает "Рент ТВ".