Путин наградил медиков, боровшихся c коронавирусом

Российский президент Владимир Путин присвоил государственные награды около 250 медикам, большинство из которых боролись с COVID-19.

Как следует из информации на портале правовой информации, восемь из них награждены посмертно.

Среди наград - орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Луки Крымского, орден Александра Невского, а также почетные звания "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Тем временем, сотрудники госпиталя имени Тетюхина в Нижнем Тагиле просят премьер-министра Михаила Мишустина помочь им с возвратом коронавирусных выплат. Более ста работников Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра заявили, что на протяжении 2021 года они лечили пациентов, больных COVID-19, но при этом не получили дополнительных выплат.