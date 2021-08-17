17 Августа 2021
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

На Кубани выписали отравившихся в поезде Мурманск - Адлер детей

Все дети из Карелии, которые были госпитализированы в Краснодарском крае из-за отправления в поезде Мурманск - Адлер, выписаны.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения республики, тестирование не выявило наличие кишечной инфекции у несовершеннолетних и они были выписаны из медучреждений. В настоящее время дети чувствуют себя хорошо.

Ранее были задержаны директор, а также повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск — Адлер. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, а также нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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Теги: Кубань, дети, отравление



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