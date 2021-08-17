На Кубани выписали отравившихся в поезде Мурманск - Адлер детей

Все дети из Карелии, которые были госпитализированы в Краснодарском крае из-за отправления в поезде Мурманск - Адлер, выписаны.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения республики, тестирование не выявило наличие кишечной инфекции у несовершеннолетних и они были выписаны из медучреждений. В настоящее время дети чувствуют себя хорошо.

Ранее были задержаны директор, а также повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск — Адлер. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, а также нарушении санитарно-эпидемиологических правил.