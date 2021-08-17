17 Августа 2021
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Общество Южный ФО
(2021) | Фото: Россети Урал

Циклон оставил жителей Анапы без света

Более 10 тыс. жителей Анапы остались без электроснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в настоящее время подтоплено 758 частных домовладений, 1 тыс. 986 придомовых территорий и подвальные помещения 15 многоквартирных домов.

Для ликвидации последствий непогоды была сформирована группировка общей численностью 1 тыс. 113 человек и 330 единиц техники.

13 августа в Краснодарский край пришел мощный циклон. Больше всего пострадали Анапа и Славянск-на-Кубани.

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Теги: Анапа, циклон, осадки



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