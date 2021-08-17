Циклон оставил жителей Анапы без света

Более 10 тыс. жителей Анапы остались без электроснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в настоящее время подтоплено 758 частных домовладений, 1 тыс. 986 придомовых территорий и подвальные помещения 15 многоквартирных домов.

Для ликвидации последствий непогоды была сформирована группировка общей численностью 1 тыс. 113 человек и 330 единиц техники.

13 августа в Краснодарский край пришел мощный циклон. Больше всего пострадали Анапа и Славянск-на-Кубани.