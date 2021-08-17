Российский посол: талибы позитивные и адекватные люди

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что ситуация в Кабуле после захвата запрещенного в РФ движением "Талибан" наладилась, хотя сначала "чувствовалось безвластие, беспорядок".

Посол назвал талибов "позитивными" и "адекватными людьми, хорошо вооруженными".

Он также отметил, что информация о плохом отношении талибов к женщинам не подтверждается, сообщает "Эхо Москвы".

Как сообщалось, часть сотрудников российского посольства в Кабуле будет эвакуирована, другая – останется и попробует наладить контакты с талибами.