17 Августа 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Российский посол: талибы позитивные и адекватные люди

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что ситуация в Кабуле после захвата запрещенного в РФ движением "Талибан" наладилась, хотя сначала "чувствовалось безвластие, беспорядок".

Посол назвал талибов "позитивными" и "адекватными людьми, хорошо вооруженными".

Он также отметил, что информация о плохом отношении талибов к женщинам не подтверждается, сообщает "Эхо Москвы".

Как сообщалось, часть сотрудников российского посольства в Кабуле будет эвакуирована, другая – останется и попробует наладить контакты с талибами.

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Теги: талибы, Афганистан



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Ранее 16.08.2021 10:51 Мск Часть сотрудников российского посольства в Кабуле будет эвакуирована - МИД


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