17 Августа 2021
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Общество В России
УрГЭУ, вуз, образование, студенты, преподаватель (2021) | Фото: Накануне.RU

В России появится программа по антикоррупционному просвещению россиян

Российский президент Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан страны.

Об этом говорится в Национальном плане противодействия коррупции, который рассчитан на 2021-2024 годы.

Предполагается предусмотреть "проведение соответствующих мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования".

Доклад о реализации программы планируется предоставлять ежегодно, до 1 февраля.

Как сообщалось, Путин также поручил кабмину РФ до 15 октября разработать предложения по улучшению механизма отчетности о доходах тех, кто занимает государственные должности.

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Теги: Путин, коррупция



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Ранее 17.08.2021 01:03 Мск Путин утвердил план противодействия коррупции
Ранее 30.03.2021 12:50 Мск Песков: Проблема коррупции связана с тем, что общество "не созрело"


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