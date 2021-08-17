В России появится программа по антикоррупционному просвещению россиян

Российский президент Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан страны.

Об этом говорится в Национальном плане противодействия коррупции, который рассчитан на 2021-2024 годы.

Предполагается предусмотреть "проведение соответствующих мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования".

Доклад о реализации программы планируется предоставлять ежегодно, до 1 февраля.

Как сообщалось, Путин также поручил кабмину РФ до 15 октября разработать предложения по улучшению механизма отчетности о доходах тех, кто занимает государственные должности.

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