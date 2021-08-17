17 Августа 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ попросила $7,7 млрд на борьбу с дельта-штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить $7,7 млрд на борьбу с распространением мутаций COVID-19, в том числе и со штаммом "дельта".

Как следует из сообщения организации, средства нужны для того, чтобы отреагировать на рост распространения данного варианта коронавируса и в результате этого добиваться прекращения эпидемии в мире.

ВОЗ отмечает, мир находится в острой фазе пандемии, ситуация усугубляется тем, что во многих странах низкий уровень вакцинации.

Ранее профессор Оксфордского университета, глава исследовательской группы Oxford Vaccine Group сэр Эндрю Поллард выдвинул предположение о том, что достижение так называемого коллективного иммунитета от коронавируса при циркуляции дельта-штамма просто невозможно.

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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